Beyşehir'de Yeni Tarım Destek Modeli Tanıtıldı

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Beyşehir'de üreticilere bitkisel üretimde yeni destekleme modeli anlatıldı.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2027'de yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığının kamuoyuna açıkladığı üzere yeni destekleme modeli ile ilk defa bitkisel üretim desteklerinin 3 yıllık ve üretim döneminden önce açıklandığını vurgulayan Özver, destekleme kalemlerinde ise sadeleştirmeye gidilerek bitkisel üretim yapan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerin destek almaya başlayacağını ifade etti.

Yeni modelle çiftçilerin üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne ne kadar destek alacağını bileceğini vurgulayan Özver, "Böylece çiftçilerimizi planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği birtakım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız." dedi.

Toplantıya, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, mahalle muhtarları, tarımsal kooperatif yöneticileri de katıldı.