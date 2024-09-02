Beyşehir'de Yıldız ve Kamp Etkinliği Son Buldu - Son Dakika
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Beyşehir'de Yıldız ve Kamp Etkinliği Son Buldu

Beyşehir\'de Yıldız ve Kamp Etkinliği Son Buldu

Beyşehir ilçesinde düzenlenen yıldız ve kamp etkinliği sona erdi. Doğa ve fotoğraf tutkunları Beyşehir Gölü kıyısında bir araya geldi. Katılımcılar yıldız gözlem etkinliği ve kamp ateşi aktivitesine katıldı.

02.09.2024 11:48
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Beyşehir ilçesinde düzenlenen yıldız ve kamp etkinliği sona erdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Beyşehir Treeking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen iki gün süren etkinlikte doğa ve fotoğraf tutkunları Beyşehir Gölü kıyısında bir araya geldi.

Göle sahili olan Yeşildağ İskele mevkiisinde düzenlenen yıldız gözlem etkinliğinde katılımcılar, gerçekleştirilen kamp ateşi aktivitesine de katıldı.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, doğada yorularak dinlenmek kadar güzel bir terapi olmadığını bilen yaklaşık 30 kişi ile etkinliği Beyşehir Yeşildağ iskele tabiat parkında gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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