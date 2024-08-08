Beyşehir'de Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan 2 Kadın

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde zehirlenme şüphesi ile 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Müftü Mahallesi, Şehit Orpan Parlakkaya Caddesi üzerinde bulunan bir ikametten alınan zehirlenme vakası ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kusma, karın ağrısı vb. şikayetlerle rahatsızlanan kardeş olan iki kadını ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kadınların yayladan satın aldıkları peyniri yedikten sonra rahatsızlandıkları öğrenildi.