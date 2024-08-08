Beyşehir'de Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan 2 Kadın - Son Dakika
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Beyşehir'de Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan 2 Kadın

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Müftü Mahallesi'nde bulunan bir ikametten alınan zehirlenme vakası ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kadın, yayladan satın aldıkları peyniri yedikten sonra rahatsızlanarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

08.08.2024 16:16
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde zehirlenme şüphesi ile 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Müftü Mahallesi, Şehit Orpan Parlakkaya Caddesi üzerinde bulunan bir ikametten alınan zehirlenme vakası ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kusma, karın ağrısı vb. şikayetlerle rahatsızlanan kardeş olan iki kadını ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kadınların yayladan satın aldıkları peyniri yedikten sonra rahatsızlandıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyşehir'de Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan 2 Kadın - Son Dakika

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