Beyşehir\'deki Bitki Koruma Ürünleri Bayileri Denetlendi

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Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri satışı yapan bayiler tek tek denetlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli uzman personel tarafından yürütülen incelemelerde, bayilerin fiziki şartlarının uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünleri ve zirai mücadele makinelerinin ruhsat kontrolleri, yasaklı olan aktif maddelerin iş yerinde bulunup bulunmadığı, tarım ilaçlarının son kullanma tarihleri, etiket, ruhsat ve stok kontrolleri yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği denetimlerde, iş yerlerinde yönetmelik gereği bulundurulması mecburi olan yangın söndürme tüplerinin, dolum tarihleri, depolama ve havalandırma koşulları da incelendi.