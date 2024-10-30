Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda çıkan sazlık yangını söndürüldü.
Bademli Mahallesi Güldibi mevkisinde, göl kıyısındaki sazlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir Gölü'nde Sazlık Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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