Beyşehir Gölü'ne 1 Milyon Yavru Sazan Balığı Salındı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl sularına 1 milyon adet daha yavru sazan balığı salındığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kurumun Beyşehir Gölü'nü balıklandırma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında temmuz ayı içerisinde Beyşehir Gölü'ne iki ayrı seferde toplam 1,5 milyon adet yavru sazan balığının salındığı ifade edildi.

Son olarak 1 milyon adet daha yavru sazanın gölün farklı noktalarından göl sularıyla buluşturulduğu aktarılan açıklamanın devamında, "Gelecek nesillere balık stoklarının aktarılabilmesi için öncelikle bakanlığımızca getirilen düzenlemelere uyulması ve balıkların en az bir kez üremelerine imkan tanınması gerektiğini hatırlatıyor, bırakılan balıkların ilçemize, gölümüze ve balıkçılarımıza hayırlı bereketli olmasını temenni ediyoruz." denildi.