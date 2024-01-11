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Beyşehir Milli Parklar Şefliği, yasa dışı kara avcılığına karşı denetimleri sıklaştırdı - Son Dakika
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Beyşehir Milli Parklar Şefliği, yasa dışı kara avcılığına karşı denetimleri sıklaştırdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki bölgede yasa dışı kara avcılığına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Şeflik saha görevlileri yaptıkları denetimlerde 2 kişiyi yakalayarak idari işlem başlattı ve av sırasında kullanılan silahlara el koydu.

Beyşehir Milli Parklar Şefliği, yasa dışı kara avcılığına karşı denetimleri sıklaştırdı
11.01.2024 - 14:01,
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki bölgede yasa dışı kara avcılığına karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Beyşehir Milli Parklar Şefliği saha görevlileri av koruma ve kontrol faaliyeti kapsamında yürüttükleri denetim ve kontrollerde yasa dışı kara avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Ekipler yakalanan avcılar hakkında idari işlem başlatılırken av sırasında kullandıkları silahlara da el konuldu.

Kaynak: AA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

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