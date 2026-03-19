Beyt Ava'da Şarapnel Patlaması: 4 Kadın Hayatını Kaybetti

RAMALLAH, 19 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın güneyine düşen şarapnel parçalarının kadınlara hizmet veren bir kuaför salonuna isabet etmesi sonucu 4 Filistinli kadın hayatını kaybederken, 6 kadın da yaralandı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bölgedeki görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, çarşamba günü akşam saatlerinde El Halil'in güneybatısındaki Beyt Ava kasabasına düşen şarapnel parçaları birden fazla kadının yaralanmasına yol açtı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bölge genelinde çatışmaların başlamasından bu yana Batı Şeria'ya füze parçaları düştüğüne dikkat çeken Filistin polisi, güvenlik gerekçesiyle halkı bu parçalara yaklaşmamaları konusunda uyardı.