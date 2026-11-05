Beytüllahim'de Dehişe Kampı'na giren İsrail askerleri 30 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Beytüllahim'de Dehişe Kampı'na giren İsrail askerleri 30 Filistinliyi gözaltına aldı

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WAFA'nın aktardığına göre İsrail ordusu, Beytüllahim'in güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'nda 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskında zorla girilen evlerde eşyalar zarar görürken, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskın ve gözaltılar arttı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da, Beytüllahim'in güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Beytüllahim'deki Dehişe kampına baskın düzenledi.

Kampta 30 Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri, zorla girdikleri evlerde eşyalara zarar verdi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beytüllahim'de Dehişe Kampı'na giren İsrail askerleri 30 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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