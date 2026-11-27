İşgal altındaki Batı Şeria'da Hz. İsa'nın doğduğu yer olarak kabul edilen Beytüllahim kentinde Noel kutlamaları için hazırlıklar sürerken, İsrail'in ulaşım kısıtlamaları ve Gazze saldırıları nedeniyle yıllardır yaşanan gerilemenin ardından bu yıl bölge turizminde ilk iyileşme belirtilerinin görülmeye başladığı belirtiliyor.

Beytüllahim, Hz. İsa'nın doğum yeri olarak kabul edilmesi ve Hz. Meryem'in Hz. İsa'yı dünyaya getirdiğine inanılan mağara üzerine inşa edilen Doğuş Kilisesi'ne ev sahipliği yapmasıyla Hristiyanlar açısından kutsal bir kent olarak kabul ediliyor.

Yüzyıllardır her yıl aralık ayının sonlarında Noel dolayısıyla Hristiyan hacıların yoğun ilgi gösterdiği kent, bu özelliğiyle aynı zamanda önemli bir ruhani ve turistik merkez olarak öne çıkıyor.

Kent, Noel dolayısıyla her yıl aralık ayında geleneksel dev Noel ağacı, süslemeler, ışıklandırmalar, gösteriler gibi çeşitli kutlamalara ev sahipliği yapıyor.

İsrail'in saldırılarından sonra 2 yıl kutlama yapılmadı

Yüzyıllardır süren bu gelenek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten sonraki ilk ve ikinci Noel kutlamalarında sekteye uğradı.

İsrail'in saldırılarına başladığı Ekim 2023'ten sonra Aralık 2023 ve 2024'te kamuya açık Noel kutlamaları Gazze'deki savaş nedeniyle iptal edildi.

Belediye ve kilise yetkilileri, Gazze'deki can kayıpları ve yıkım nedeniyle kutlama yapılmasının uygun olmadığını belirterek, etkinlikleri yalnızca dini ritüellerle sınırladı.

Her yıl binlerce turistin toplandığı kentteki meydanda geleneksel dev Noel ağacı dikilmedi. Sokak aydınlatmaları, geçit törenleri ve açık hava etkinlikleri yapılmadı.

İki yıl aradan sonra ilk kez 2025'te kutlamalar yeniden gerçekleştirildi.

Kent, yüzyıllardır olduğu gibi bu yıl da tekrar kutlamalara hazırlanıyor.

Belediye görevlileri, sokakları süslemeye başlarken, turist grupları da kente gelmeye başladı.

İlk iyileşme belirtileri görülmeye başladı

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Sözcüsü Ceryes Kumsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüllahim'de Noel hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Kumsiyye, "İsrail'in ablukasına, kısıtlamalarına ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin kentleri arasındaki ulaşımı engelleyen kontrol noktalarına rağmen Beytüllahim'de turizm hareketliliğinde ilk iyileşme belirtileri görülmeye başlandı." dedi.

Her yıl bu dönemde kentte görülmeye alışık olunan turist ve hacı gruplarının bu yıl da çok az olduğunu belirten Kumsiyye, ancak son günlerde sınırlı sayıda turist grubunun kente gelmeye başladığına işaret etti.

Turist kafilelerinin daha çok Romanya, Uganda, ABD ve bazı Doğu Asya ülkelerinden geldiğini aktaran Kumsiyye, söz konusu ziyaretlerin kentte turizmin yeniden canlanabileceğine ilişkin olumlu bir işaret olduğunu ifade etti.

Noel ağacı 5 Aralık'ta ışıklandırılacak

Belediye, yerel toplum kuruluşları ve ilgili kurumların kutlamalar için hazırlıklarını tamamlamaya çalıştığını, sokakların süslendiğini dile getiren Kumsiyye, "Noel ağacı, 5 Aralık'ta ışıklandırılacak." diye konuştu.

Kumsiyye, Beytüllahim'in ardından diğer Filistin kentlerinde de Noel ağaçlarının ışıklandırılacağını bildirdi.

Söz konusu hazırlıkların kenti ziyarete teşvik ettiğini vurgulayan Kumsiyye, bu çalışmaların uluslararası turizm acentelerine ve Filistinlilere, bölgenin dünyanın farklı yerlerinden Noel için gelecek ziyaretçi ve hacıları ağırlamaya hazır olduğu yönünde güven veren bir mesaj gönderdiğini dile getirdi.

Bazı otellerin kutlama haftası için rezervasyon aldığını belirten Kumsiyye, ziyaretçi sayısına ilişkin kesin rakamları açıklamak için henüz erken olduğunu söyledi.

Kumsiyye, ilk tahminlere göre kente gelmesi beklenen turist sayısının normal dönemlerdeki ziyaretçi sayısının yüzde 20'sini geçmeyeceğine işaret etti.

Turizm sektörü 2023'ten sonra darbe aldı

Hz. İsa'nın doğumuyla bağlantısı nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlar için dini ve tarihi öneme sahip olan Beytüllahim, kentin merkezindeki Doğuş Meydanı'nda bulunan ve en eski kiliseler arasında yer alan Doğuş Kilisesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'ya göre, Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi ve Hacı Yolu, Hristiyan inanç ve gelenekleriyle kentin dini ve tarihi öneminden dolayı 2012 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Dini turizm, oteller, restoranlar, hediyelik eşya ve antika dükkanları, el sanatları ürünleri satan işletmeler, turist rehberleri ve ziyaretçilere yönelik hizmet sektöründe çalışanlar açısından Beytüllahim ekonomisinin temel dayanaklarından birini oluşturuyor.

Turizm sektörü, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım nedeniyle büyük darbe aldı.

Gazze Şeridi'nin yanı sıra İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürdü.

Bu süreçte yabancı turist ve hacıların sayısı azalırken rezervasyonlar iptal edildi. Bu durum turizm işletmelerini ve sektörde çalışanların gelir kaynaklarını olumsuz etkiledi.

İsrail'in kısıtlamaları ve askeri kontrol noktaları da Filistinlilerin ve ziyaretçilerin kentler arasındaki hareketliliğini engelleyerek turizm krizini derinleştirdi.

Noel kutlamalarına ilişkin hazırlıklar yeniden başlamasına rağmen İsrail'in bu engelleri, turizmin toparlanmasının önünde hala önemli bir sorun oluşturuyor.