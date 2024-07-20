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Beytüşşebap'ta besiciler Kuzu Kırkma Festivalinde birincilik için mücadele etti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde besiciler, Kuzu Kırkma Festivali'nde en iyi koçu sergiledi.

Beytüşşebap ilçesinde Kuzu Kırkma Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Besiciler, en iyi koç belirlemek için jüri karşısına çıkardı. Laleş Yaylası'nda çadır açan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan Yıldız, festivalde bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Valiliğimize ve belediyemize çok teşekkür ederim. Jüri olarak buradayız, en iyilerini seçtik ve ödüllendirdik" dedi.

Bircan Çakar isimli vatandaş, yöresel elbiseleriyle iki gündür yaylada festivalin tadını çıkardığını söyleyerek, "Her yıl bu etkinlikler düzenleniyor. Çok renkli geçiyor. Herkes burada, bizim olmazsa olmazımız yöresellerimizle buradayız" ifadelerini kullandı.