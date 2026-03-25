Beytüşşebap'ta çığ nedeniyle yol kapandı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yoluna düşen çığ nedeniyle ulaşım geçici olarak kapandı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Beytüşşebap ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Beşağaç köyü yoluna 2 gün önce çığ düştü. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, durumun bildirilmesi üzerine İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürerken, çığın etkisi ve ekiplerin zorlu şartlar altında yürüttüğü çalışmalar dron ile görüntülendi.