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Beytüşşebap'ta kadınlar 162 evin işlerini ve ihtiyaç sahibi ailelerin bakımını yapıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 4 yıldır 162 ev ve içindeki ihtiyaç sahibi ailelerin bakımını kadınlar yapıyor.

İlçede Kaymakamlığa bağlı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı 4 yıldır hayata geçirdiği Vefa Yaşlı Evde Bakımı Projesi sayesinde her yıl 200 ailenin haftada bir gün olmak üzere temizlik için ekip gidiyor. Giden ekip, evi baştan sona temizleyip havalandırıyor. 15 kişiden oluşan kadın ekip, temizlik çalışmalarını bitirdikten sonra evdeki yaşlıların sobalarını yakıp akşam vakti evlerine gidiyor.

Ekipteki kadınlarda Leyla Aykut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalıştığını, 15 kişilikte ekipte olduğunu söyledi. Haftada 20 eve gittiklerini belirten Aykut, "Toplam 162 eve gidiyoruz. 4 yıldır proje devam ediyor, ben 3 yıldır çalışıyorum. Kaymakam beye çok teşekkür ederim" dedi.

Necla Ataman ise, projenin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Yaşlı teyzelerimizin evlerini temizliyoruz. Güzel geçiyor, hem bize destek oluyor hem de aileler yararlanıyor" ifadelerinde bulundu.