Beytüşşebap'ta kar kalınlığı 20 santimetreyi geçince Özel İdare ekipleri yola çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. İlçeye bağlı Kato, Tuzluca, Kerkül ve Feraşin bölgelerinde yolların ulaşıma açık kalması için Özel İdare ekipleri karla mücadele yürütüyor.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.
Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Kato, Tuzluca, Kerkül ve Feraşin bölgelerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşması üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla kaplanan yollarda çalışma başlattı. Ekipler, zorlu arazi ve hava koşullarında yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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