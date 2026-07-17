Beytüşşebap'ta Kaybolan Genç Bulundu - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta Kaybolan Genç Bulundu

17.07.2026 16:42
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Balık tutarken Habur Çayı'na düşen Erkan Sak'ın cesedi bulundu, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşerek kaybolan 25 yaşındaki Erkan Sak'ın cesedi bulundu.

Taşarası köyü Komato bölgesinde 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek Habur Çayı'na düştükten bir süre sonra gözden kaybolan Sak'ı arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Sak'ın düştüğü yerden yaklaşık 300 metre ileride su üstünde bulunan cesedi dronla tespit etti.

Bulunduğu yerden çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Otopsi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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