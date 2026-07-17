Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşerek kaybolan 25 yaşındaki Erkan Sak'ın cesedi bulundu.
Taşarası köyü Komato bölgesinde 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek Habur Çayı'na düştükten bir süre sonra gözden kaybolan Sak'ı arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Sak'ın düştüğü yerden yaklaşık 300 metre ileride su üstünde bulunan cesedi dronla tespit etti.
Bulunduğu yerden çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Beytüşşebap'ta Kaybolan Genç Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?