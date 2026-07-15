Beytüşşebap'ta kaybolan gencin araması 7. günde - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta kaybolan gencin araması 7. günde

Beytüşşebap\'ta kaybolan gencin araması 7. günde
15.07.2026 15:47
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Erkan Sak'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları Irak sınırında devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 7. gününde Irak sınırında devam ediyor.

Taşarası köyü Komato bölgesinde 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek Habur Çayı'na düşen ve bir süre sonra gözden kaybolan Sak'ı bulmak için sürdürülen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timi personelinin katılımıyla, çayın Komato bölgesi ile Irak sınırı arasında kalan bölgede çalışmalara devam ediliyor.

Su altı araçları ve dronların kullanıldığı arama çalışmalarında, dalgıç ekipleri de rafting botunu çaya indirebildiği alanlarda halatlı ve balık ağlarıyla arama yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beytüşşebap, Acil Durum, 3. Sayfa, Jandarma, Şırnak, Güncel, Yaşam, AFAD, Irak, Son Dakika

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