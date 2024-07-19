Beytüşşebap'ta Kuzu Kırkma Festivali Başladı - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta Kuzu Kırkma Festivali Başladı

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde her yıl düzenlenen Kuzu Kırkma Festivali bu yıl erken başladı. Laleş Yaylası'nda 3 günlük festivalin birinci gününde yoğun katılım oldu. Beytüşşebaplılar, geleneksel olarak kuzu kırkma bayramını kutluyor. Festival, vatandaşlar tarafından büyük bir keyifle karşılanıyor.

19.07.2024 21:26
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Beytüşşebap'ta Kuzu Kırkma Festivali başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde her yıl düzenlenen Kuzu Kırkma Festivali başladı.

Beytüşşebap ilçesinde her yıl düzenlenen Kuzu Kırkma Festivali bu yıl erken başladı. Yüzlerce kişinin çadır açtığı Laleş Yaylası'nda 3 günlük festivalin birinci gününde yoğun katılım oldu. Geleneği sürdüren Beytüşşebaplılar, kuzu kırkma bayramı olarak da kutluyor. Vatandaşlardan Şefik Ataman, yıllardır Kato Dağı eteklerinde çadır açıp kuzu kırkma festivalini yaptıklarını söyledi. Ataman, "Her yıl buraya geliyoruz. Daha önce buraya gelip kalıcı kalıyorduk ama şimdi sadece festival için geliyoruz. Çok güzel geçiyor" dedi.

Seyran Adıyaman ise, "Her yıl buradayız. Festivalimiz güzel geçiyor. Burada 3 gün boyunca doyasıya eğleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beytüşşebap'ta Kuzu Kırkma Festivali Başladı - Son Dakika
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