Güncel

Beytüşşebap'ta örtü yangını

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyüzü ve Taşarası köyleri arasında bulunan dağlık alanda örtü yangını devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyüzü ve Taşarası köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve güvenlik korucularının yardımıyla söndürme çalışmaları devam ediyor.