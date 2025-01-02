Bhopal Gaz Kazası Atıkları Nihayet İmha Ediliyor

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Hindistan'da 1984'te meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Bhopal gaz kaçağı kazasından kalan endüstriyel atıklar imha edilmek üzere fabrikadan çıkartıldı.

The Times of India gazetesinin haberine göre, yetkililer, Bhopal kazasından kalan tehlikeli atıkları taşıyan kamyonların olayın meydana geldiği Union Carbide grubuna ait terkedilmiş fabrikadan ayrıldığını bildirdi.

Yetkililer, çok sayıda polis eşliğinde 230 kilometre uzaktaki imha edilecek tesise doğru yola çıkan atık yüklü kamyonların, ülkedeki endüstriyel atıkların taşınmasında şimdiye kadar tanık olunan en yüksek güvenlik protokolüyle desteklendiğini belirtti.

12 atık kamyonun, 40 araçlık konvoyla çıktığı yolculuğun yaklaşık 7 saat sürmesi bekleniyor.

Bhopal gaz kaçağı kazasından kalan atıkların, "yüksek güvenlik önlemleri altında" 3 ila 6 ay içinde imha edilmesi planlanıyor.

Sanayi tarihinin en büyük felaketlerinden

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da Amerikan Union Carbide grubuna ait fabrikadan sızan zehirli gaz bulutu, 3 Aralık 1984'te anında binlerce kişiyi öldürmüş, yıllar boyunca on binlerce kişinin ölümüne ya da hastalanmasına yol açmıştı.

Kazadan 26 yıl sonra Hint adli kaynakları, zehirli gaz kaçağı kazasında sorumluluğu bulunanlara ikişer yıl hapis cezası ve 100'er bin rupi para cezası verildiğini açıklamıştı.

Kaynaklar, o dönemde fabrikanın sahibi Amerikan şirketi Union Carbide'a da 500 bin rupi para cezası verildiğini duyurmuştu. Kazanın mağdurları ise adaletin yerini bulmadığını savunmuştu.

Delhi yönetimi, kazanın olduğu ilk günlerde 3 bin 500, takip eden yıllarda da 15 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Resmi olmayan verilere göre, ölü sayısının 25 bini bulduğu savunuluyor.

Bhopal kazası, sanayi tarihinin en büyük felaketleri arasında gösteriliyor.