Bi Umut: İyilik Temalı Film 7 Kasım'da Vizyona Giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bi Umut: İyilik Temalı Film 7 Kasım'da Vizyona Giriyor

21.08.2025 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülsüm Kabadayı'nın 10 yıllık fedakarlığını anlatan 'Bi Umut' filmi, 7 Kasım'da vizyona girecek.

Hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirlenemeyen, konuşamayan, yürüyemeyen, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlığını anlatan "Bi Umut" filmi, 7 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği ve Gökhan Arı'nın yönettiği filmde, Gülsüm Kabadayı'yı usta oyuncu Hülya Duyar canlandırıyor.

Türkiye, Rusya, Belarus ve Çin'in yanı sıra 11 Avrupa ülkesinde eş zamanlı vizyona girecek filmin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Celal Öztürk, Hayat Van Eck, Gürberk Polat, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Levent Ülgen, Necmi Yapıcı ve Arzum Onan yer alıyor.

"Kalplerini koyarak geldiler"

Zekeriyaköy'de gerçekleştirilen basın toplantısına AA muhabirine açıklamada bulunan Mustafa Uslu, "Ayla" filminde olduğu gibi "Bi Umut" filminde de bir iyilik hareketi temasının işlendiğini söyledi.

Uslu, Ayla'da Süleyman Amca karakteriyle bu iyilik hareketinin yaşatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Süleyman Amca, sadece Türkiye'de değil, dünyada da insanların kalbine dokunmuştu. 'Bi Umut' da tıpkı onun gibi Antalyalı Gülsüm Kabadayı'nın başlattığı bir iyilik hareketi. Ne yazık ki çok üzgünüm. Belli bir coğrafyadan kötülüğün fışkırdığı, bebeklerin, çocukların açlıktan öldüğü bu günlerde dünyayı iyiliğin kurtaracağına inanarak başlamış bir iyilik hareketi filmidir. İnşallah çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü dünyaya iyiliğin dalga dalga sararak kötülüklerin üzerini kapatmasını bütün kalbimle diliyorum."

Filmin montaj sürecinin 2,5 aydır devam ettiğini aktaran Uslu, "Filmin montajındaydım ve bitirdim. Oyunculara bir kere daha hayran oldum. Rollerini bence oynamamışlar, yaşamışlar. Hepsi bu filmi duyduktan sonra kalplerini ortaya koyarak geldiler. Senaryoyu çok beğendiler ve işte bu da perdeye yansıyor." dedi.

Mustafa Uslu, çekimlerin 16 hafta sürdüğünü, bir kısmını Antalya'da bir kısmının ise Rusya'da çekildiği bilgisini verdi.

"Çok etkileyici bir hikaye"

Oyuncu Celal Öztürk, filmde "Tunahan" karakterine hayat verdiğini ifade ederek, "Çekim bir buçuk ay sürdü. Çok keyifli bir set geçirdik, keyifli bir süreç yaşadık. Film, çok etkileyici bir hikaye. Tunahan benim oynadığım karakter. Bu filmin aslında güzel yanı Gülsüm Ana var. Çok kıymetli, yaşanmış bir hikaye var. Oğulları var. Ona yardım edenler var. Bunu derinlemesine gördüğümüz bir film oldu." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Hülya Duyar, "Gülsüm" karakterini oynamanın müthiş bir duygu olduğunu söyleyerek, "Gülsüm'ün bir çocuğa bakması, sevgi vermesi, çok kıymetli bir şey. Müthiş bir ekip çalışmasıydı. Filmin çok izlenmesini isterim, herkese umut olsun." diye konuştu.

Oyuncu Arzum Onan ise hikayenin sınırları aştığına dikkati çekerek, "Sevgi, merhamet, vicdan ve iyiliğin aslında neleri başarabileceğinin de hikayesi bu film. Bütün bunların aslında neleri başarabileceğinin hikayesi. İçinde olduğum için son derece mutluyum. Herkesin kalbine dokunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bi Umut" filmi, 7 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Mustafa Uslu, Hülya Duyar, Türkiye, Belarus, Güncel, Kültür, Sinema, İyilik, Sanat, Yaşam, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bi Umut: İyilik Temalı Film 7 Kasım'da Vizyona Giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı
Kerem Aktürkoğlu’ndan maç içinde olay hamle Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kerem Aktürkoğlu’nun transferi iptal mi oldu Mourinho açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı
İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler
“Babacan yargıç“ Frank Caprio hayatını kaybetti "Babacan yargıç" Frank Caprio hayatını kaybetti

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 20:44:12. #7.12#
SON DAKİKA: Bi Umut: İyilik Temalı Film 7 Kasım'da Vizyona Giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.