Bi Umut: İyilik Temalı Film 7 Kasım'da Vizyona Giriyor

Hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirlenemeyen, konuşamayan, yürüyemeyen, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlığını anlatan "Bi Umut" filmi, 7 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği ve Gökhan Arı'nın yönettiği filmde, Gülsüm Kabadayı'yı usta oyuncu Hülya Duyar canlandırıyor.

Türkiye, Rusya, Belarus ve Çin'in yanı sıra 11 Avrupa ülkesinde eş zamanlı vizyona girecek filmin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Celal Öztürk, Hayat Van Eck, Gürberk Polat, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Levent Ülgen, Necmi Yapıcı ve Arzum Onan yer alıyor.

"Kalplerini koyarak geldiler"

Zekeriyaköy'de gerçekleştirilen basın toplantısına AA muhabirine açıklamada bulunan Mustafa Uslu, "Ayla" filminde olduğu gibi "Bi Umut" filminde de bir iyilik hareketi temasının işlendiğini söyledi.

Uslu, Ayla'da Süleyman Amca karakteriyle bu iyilik hareketinin yaşatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Süleyman Amca, sadece Türkiye'de değil, dünyada da insanların kalbine dokunmuştu. 'Bi Umut' da tıpkı onun gibi Antalyalı Gülsüm Kabadayı'nın başlattığı bir iyilik hareketi. Ne yazık ki çok üzgünüm. Belli bir coğrafyadan kötülüğün fışkırdığı, bebeklerin, çocukların açlıktan öldüğü bu günlerde dünyayı iyiliğin kurtaracağına inanarak başlamış bir iyilik hareketi filmidir. İnşallah çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü dünyaya iyiliğin dalga dalga sararak kötülüklerin üzerini kapatmasını bütün kalbimle diliyorum."

Filmin montaj sürecinin 2,5 aydır devam ettiğini aktaran Uslu, "Filmin montajındaydım ve bitirdim. Oyunculara bir kere daha hayran oldum. Rollerini bence oynamamışlar, yaşamışlar. Hepsi bu filmi duyduktan sonra kalplerini ortaya koyarak geldiler. Senaryoyu çok beğendiler ve işte bu da perdeye yansıyor." dedi.

Mustafa Uslu, çekimlerin 16 hafta sürdüğünü, bir kısmını Antalya'da bir kısmının ise Rusya'da çekildiği bilgisini verdi.

"Çok etkileyici bir hikaye"

Oyuncu Celal Öztürk, filmde "Tunahan" karakterine hayat verdiğini ifade ederek, "Çekim bir buçuk ay sürdü. Çok keyifli bir set geçirdik, keyifli bir süreç yaşadık. Film, çok etkileyici bir hikaye. Tunahan benim oynadığım karakter. Bu filmin aslında güzel yanı Gülsüm Ana var. Çok kıymetli, yaşanmış bir hikaye var. Oğulları var. Ona yardım edenler var. Bunu derinlemesine gördüğümüz bir film oldu." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Hülya Duyar, "Gülsüm" karakterini oynamanın müthiş bir duygu olduğunu söyleyerek, "Gülsüm'ün bir çocuğa bakması, sevgi vermesi, çok kıymetli bir şey. Müthiş bir ekip çalışmasıydı. Filmin çok izlenmesini isterim, herkese umut olsun." diye konuştu.

Oyuncu Arzum Onan ise hikayenin sınırları aştığına dikkati çekerek, "Sevgi, merhamet, vicdan ve iyiliğin aslında neleri başarabileceğinin de hikayesi bu film. Bütün bunların aslında neleri başarabileceğinin hikayesi. İçinde olduğum için son derece mutluyum. Herkesin kalbine dokunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bi Umut" filmi, 7 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.