Biarritz'de resepsiyon protestosunda arbede çıktı, biri ağır 8 polis yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın Biarritz kentinde yaklaşık 30 sendika ve derneğin çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, Canon Français'in resepsiyonunu protesto etti. Polis, salona girişi engellemeye çalışan ve cisim fırlatan göstericilere biber gazıyla müdahale etti; biri ağır 8 polis yaralandı.
Fransa'nın güneyindeki Biarritz kentinde düzenlenen bir resepsiyona karşı çıkan göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 30 sendika, dernek ve topluluğun çağrısıyla yüzlerce kişi, Biarritz'de Canon Français firmasının düzenlediği yemekli resepsiyona karşı toplandı.
Aşırı sağa yakın olmakla suçladıkları söz konusu firmaya tepkilerini dile getiren göstericiler, davetlilerin resepsiyonun yapılacağı salona ulaşmasını engellemeye çalıştı.
Gerilimin arttığı alanda, göstericiler, polisler ve davetliler arasında arbede yaşandı.
Polisler, kendilerine farklı cisimler fırlatan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Çıkan olaylar sırasında biri ağır, 8 polis yaralandı.
Kaynak: AA
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