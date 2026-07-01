Bıçakla Öldüren Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı genci bıçakla öldüren sanığa "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verilen kararın gerekçesi yazıldı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Sümer Mahallesi'nde 14 Kasım 2024'te bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi (20) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan E.E'ye (23), 15 Mayıs'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, arkadaşlarıyla kafede oturan maktulün yanına sanığın geldiği ve aralarında tartışma çıktığı belirtildi.

Sanığın olay yerinden ayrıldıktan sonra yanında bir kişi ile tekrar geldiği anlatılan kararda, E.E'nin eve gitmek için kafeden çıkan Rahmani'yi 5 kez bıçaklayarak öldürdüğü ifade edildi.

Kararda, sanığın dini nikahlı eşi Ö.E'yi maktulün taciz ettiğine dair hiçbir delil bulunmadığı ve E.E'nin bu yöndeki savunmasına ve tanıkların sonradan değişen beyanlarına itibar edilmeyip haksız tahrik koşullarının oluşmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Kararda şu tespitlere yer verildi:

"Sanığın maktul Mahmoud Rahmani'ye yönelik sübut bulan öldürme eylemi nedeniyle 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına, sanığın geçmişi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak Türk Ceza Kanunu'nun 62/1 maddesi gereğince 'iyi hal' indirimi yapılarak, sanığın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 14 Kasım 2024'te çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.E, 15 Kasım 2024'te tutuklanmıştı. Savcılık tarafından E.E. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu yargılanan E.E'ye (23), 15 Mayıs'taki karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verilmişti.