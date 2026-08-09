Bıçakla Öldürülen Adamın Katili Tutuklandı
Samsun'da bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen E.B. tutuklandı, çok sayıda suç kaydı var.
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Trabzon'da yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçede kağıt toplayıcılığıyla geçimini sağlayan Necmettin Uzun'un (70) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı E.B'nin (59) adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Katil zanlısı E.B, 8 Ağustos'ta Trabzon'da yakalanmıştı. Zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilmişti.
Kaynak: AA
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