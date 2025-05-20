Başkentte gasbetmek istediği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesi Mürsel Uluç Mahallesi'nde, Haydar Çakmak'ın (40) dere yatağında bıçaklanarak öldürülmesi olayının failini yakalamak için özel ekip kurdu.
Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceleyen ekip, cinayetten 20 saat sonra şüpheli Y.P.T'yi (15) gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Haydar Çakmak, 16 Mayıs'ta, Mürsel Uluç Mahallesi'ndeki dere yatağında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Bıçakla Öldürülen Haydar Çakmak'ın Katili Tutuklandı - Son Dakika
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