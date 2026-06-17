Bıçakla Yaraladı, 10 Yıl 10 Ay Ceza Aldı - Son Dakika
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Bıçakla Yaraladı, 10 Yıl 10 Ay Ceza Aldı

17.06.2026 10:24
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Adana'da dini nikahlı eşini ağır yaralayan sanık İ.A. 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dini nikahla yaşadığı karısını bıçakla ağır yaralayan sanık 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriyeli tutuklu sanık İ.A. (45) ve müşteki K.E.İ. (26) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 27 Aralık 2025'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde çıkan tartışmada İ.A'nın mutfaktan aldığı bıçakla evin balkonuna kaçan K.E.İ'yi hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaraladığını belirtti.

Sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu ifade eden savcı, İ.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık İ.A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Eşim olay günü piknik tüpüyle bana saldırdı. Ayrıca bana hakaret etti. Beni aldattığını söyledi. Daha sonra balkona çıkarak bıçakla kendisini yaraladı. Ben asla kendisine zarar vermedim. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki K.E.İ. ise sanığın savunmasının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek İ.A'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçakla Yaraladı, 10 Yıl 10 Ay Ceza Aldı - Son Dakika

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