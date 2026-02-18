Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü

18.02.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da bir bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldürüldü, sanık hakim karşısına çıkarıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, bıçaklı kavgada baba ile oğlunu öldüren, anneyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Menderes A. ile oğlu Kıvanç A'yı öldürme ve Nesrin A'yı yaralama suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık G.U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Ahmet A. ve tarafların avukatları ile yakınları salonda hazır bulundu. Müşteki Nesrin A. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık G.U, mahkeme huzurunda ifade vermek istediğini söyledi.

Müşteki Ahmet A'nın avukatı Sibel Polat, sanığın aslında Nesrin A'nın arkadaşı olduğunu ileri sürdü.

Müşteki sıfatıyla bulunan Nesrin A'nın sanık olarak dinlenmesi gerektiğini savunan Polat, "Nesrin A'nın sanıkla olan konuşmalarının, iletişimin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu işi sanık ile Nesrin A'nın planladığını düşünüyoruz. Nesrin A, kocasından nefret ediyor, sürekli onu küçük düşürüyor. Müvekkilim de annesinden şikayetçi. Bu olayın azmettiricisinin Nesrin A. olduğuna inanıyoruz. Bunun tespiti için HTS kayıtlarını talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Terzialiler Mahallesi'nde 10 Haziran 2025'te, G.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

G.U'nun bıçakla saldırdığı Menderes A. ile oğlu Kıvanç A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanarak tutuklanan G.U. hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Cinayet, Güncel, Hakim, Muğla, Kavga, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:24:17. #7.11#
SON DAKİKA: Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.