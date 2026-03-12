Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü - Son Dakika
Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü

12.03.2026 20:37
Kocaeli Adliyesi önünde çıkan bıçaklı kavgada S.M. tutuklandı, E.Ç. hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde adliye önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Adliyesi önünde dün iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada E.Ç'nin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan S.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay

Dün Kocaeli Adliyesi önünde, geçen yıl yaşanan bıçaklı kavga nedeniyle açılan davanın görülmesinin ardından taraflar arasında kavga çıkmış, S.M, E.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan E.Ç. kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

