Bıçaklı Kavgada Hayatını Kaybeden Genç Sonsuzluğa Uğurlandı

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MANİSA'nın Kula ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Enis Muhammet Başaran (28), toprağa verildi.

Olay, 25 Ocak'ta Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Enis Muhammet Başaran ve Onur Çay (28) bıçakla yaralandı. Kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesi'ne giden yaralılardan Enis Muhammet Başaran, kurtarılamadı. Onur Çay'ın ise tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Enis Muhammet Başaran için bugün öğle vakti Süleyman Şah Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Başaran cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Diğer yandan şüphelilerden R.K. (24) Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan R.K., dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.