Bıçaklı Saldırgan 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Iğdır'da lise öğrencisi kızı bıçakla yaralayan sanığa verilen 20 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Iğdır'da, 10 Şubat'ta Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen 16 yaşındaki lise öğrencisi D.B, Y.B'nin bıçaklı saldırısına uğramış, olay yerinden kaçan saldırgan polisler tarafından yakalanmasının ardından bir gün sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

"Sıfır Gecikmeli Yargı" hedefi doğrultusunda Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca, aynı gün olayla ilgili soruşturma başlatmış, toplanan deliller sonucu 7 günde iddianame düzenlenerek, Y.B. hakkında 17 Şubat'ta kamu davası açılmıştı.

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesince, davanın ilk duruşması 26 Şubat'ta görülmüş, 5 Mart'taki duruşmada da sanık Y.B, "canavarca hisle, çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanığın cezasında takdiri indirim hükümleri uygulanmamıştı.

İlk derece mahkemesindeki hızlı yargılama sürecinin ardından dosya istinaf incelemesine taşındı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosyaya kısa sürede karar vererek hükmü 11 Mayıs'ta karara bağladı.

Böylece dosyada, ilk derece mahkemesinin karar tarihinden itibaren istinaf incelemesi yaklaşık 67 gün içerisinde tamamlandı.

Yetkililer, soruşturma, kovuşturma ve kanun yolu süreçlerinin birlikte değerlendirildiğinde, dosyanın gereksiz gecikmelere izin verilmeden yürütülmesinin, "Sıfır Gecikmeli Yargı" anlayışının sahadaki somut örneklerinden biri olarak değerlendirildiğini ifade etti.