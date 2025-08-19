Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İsa Karademir (33), Veysel Karani Mahallesi yakınlarında henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Karademir, ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karademir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?