GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Berat C.'nin, HSK müfettişi Mehmet Aslan'a bıçaklı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Berat C.'nin Mehmet Aslan'a yaklaşması, bıçağını çıkarıp arkadan saldırması yer aldı. Müfettiş Aslan'ın, bıçak darbelerinin ardından can havliyle koşarak uzaklaşmaya çalışırken yere düşmesi, Berat C.'nin peşinden koşması ve bu sırada güvenlik görevlilerinin araya germesi de görüntüde yer aldı.
Eda KOÇ/ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Bıçaklı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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