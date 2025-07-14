Konya'nın Beyşehir ilçesinde tamir ettiği biçerdöver tablası üzerine düşen operatör yaralandı.
Gölkaşı Mahallesi'ndeki bir buğday tarlasında arızalanan biçerdövere müdahale eden operatör İ.K. tablanın altında kaldı.
Özel bir araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan yaralı, yolda karşılayan ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.K, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi.
Son Dakika › Güncel › Biçerdöver Operatörü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?