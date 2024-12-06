Biden'ın Son Noel Ağacı Aydınlatma Töreni

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ABD'de 25 Aralık'ta kutlanacak Noel için hazırlıklar sürerken, ABD Başkanı Joe Biden, başkan olarak son kez Beyaz Saray önündeki geleneksel Noel ağacı aydınlatma törenine katıldı.

ABD Başkanı Biden, 20 Ocak 2025'te görevi, seçilmiş başkan Donald Trump'a devretmeden önce son kez geleneksel törene ev sahipliği yaptı.

Beyaz Saray'ın önündeki Ellipse parkına dikilen yaklaşık 10 metre uzunluğundaki Noel ağacının yanında ABD'nin 50 eyaleti, 5 toprağı ve başkent Washington DC'yi temsilen 58 küçük ağaç da aydınlatıldı.

Beyaz Saray'ın çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, törenle aydınlatılan Noel ağacının 25 Aralık gününe kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.