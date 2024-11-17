Biden: Soğuk Savaş Değil, Çin ile Rekabet Yok!

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LİMA, 17 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin yeni bir Soğuk Savaş peşinde olmadığını, Çin'in sistemini değiştirmeye çalışmadığını ve ittifaklarının Çin'i hedef almadığını söyledi.

Biden cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ayrıca "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemediğini, Çin ile çatışma peşinde olmadığını ve Taiwan politikasını Çin ile rekabet etmenin bir yolu olarak görmediğini kaydetti.

Biden, söz konusu açıklamaları Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı çerçevesinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede dile getirdi.