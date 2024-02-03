- Biden, Ürdün'de ölen 3 ABD askeri için düzenlenen törene katıldı
WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki dron saldırısında hayatını kaybeden 3 ABD askerinin cenazelerinin ülkeye getirilmesinin ardından Delaware eyaletindeki hava kuvvetleri üssünde düzenlenen askeri törene katıldı.
Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında ölen 3 ABD askerinin cenazeleri ülkelerine getirildi. Delaware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne getirilen cenazeler için düzenlenen törende ABD Başkanı Joe Biden da hazır bulundu. ABD Hava Kuvvetleri tarafından "cenazelerin onurlu nakli" olarak adlandırılan törende, Biden ve eşi Jill Biden önce uçağın kargo bölümündeki bayrağa sarılı tabutların önüne gelerek saygı duruşunda bulundu. Uzun, siyah bir palto giyen ve üzgün olduğu görülen Biden, askerlerin cenazelerinin uçaktan çıkartılarak araca koyulması sırasında ise elini kalbine götürdü. Cenazeleri taşıyan aracın üsten ayrılmasının ardından tören sona erdi.
Törende Biden'a ayrıca Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Charles Q. Brown da eşlik etti.
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