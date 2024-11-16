Biden ve Boluarte APEC Zirvesi'nde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden ve Boluarte APEC Zirvesi'nde Buluştu

Biden, APEC Zirvesi'nde Boluarte ile ikili ilişkiler ve işbirliği konularını görüştü.

16.11.2024 05:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte ile bir araya geldi.

Başkent Lima'da düzenlenen APEC Zirvesi'nde Biden, mevkidaşı Boluarte ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Peru Devlet Başkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, liderler arasındaki toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, imzalanan ticaret anlaşmaları, eğitim, teknoloji ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Boluarte, konuşmasında, Biden'a ziyareti için teşekkür ederek, "Sayın Joe Biden, APEC 2024 Zirvesi'ne hoş geldiniz demek istiyorum. Bu zirvede karşılıklı menfaatlerimizi paylaştığınız için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Biden ise konuşmasında, dünyanın siyasi anlamda bir değişim dönemine girdiğini vurgulayarak, başkanlık görevi süresince son kez bir APEC toplantısına katıldığını ifade etti.

14-16 Kasım'da Peru'nun ev sahipliğinde düzenlenen APEC Zirvesi'ne 21 ülke katılıyor. Zirvede, ekonomik işbirliği, dijitalleşme, eşitsizliklerin azaltılması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve sürdürülebilir büyüme gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Joe Biden, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden ve Boluarte APEC Zirvesi'nde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:59 Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında
22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 06:35:33. #1.11#
SON DAKİKA: Biden ve Boluarte APEC Zirvesi'nde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.