Biden ve Boluarte APEC Zirvesi'nde Buluştu

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ABD Başkanı Joe Biden, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte ile bir araya geldi.

Başkent Lima'da düzenlenen APEC Zirvesi'nde Biden, mevkidaşı Boluarte ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Peru Devlet Başkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, liderler arasındaki toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, imzalanan ticaret anlaşmaları, eğitim, teknoloji ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Boluarte, konuşmasında, Biden'a ziyareti için teşekkür ederek, "Sayın Joe Biden, APEC 2024 Zirvesi'ne hoş geldiniz demek istiyorum. Bu zirvede karşılıklı menfaatlerimizi paylaştığınız için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Biden ise konuşmasında, dünyanın siyasi anlamda bir değişim dönemine girdiğini vurgulayarak, başkanlık görevi süresince son kez bir APEC toplantısına katıldığını ifade etti.

14-16 Kasım'da Peru'nun ev sahipliğinde düzenlenen APEC Zirvesi'ne 21 ülke katılıyor. Zirvede, ekonomik işbirliği, dijitalleşme, eşitsizliklerin azaltılması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve sürdürülebilir büyüme gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.