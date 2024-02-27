Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırında Texas'a ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırında Texas'a ziyaret gerçekleştirecek

Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırında Texas\'a ziyaret gerçekleştirecek

ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump'ın, aynı gün Meksika sınırında bulunan Texas eyaletine ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Biden, sınır güvenliği konusunda anlaşmaya varmaları yönünde baskı yapacakken, Trump ise düzensiz göçmenlerin ABD'de karıştığı suçlara dikkat çekerek sınırı kapatma ve sınır dışı etme operasyonu yapacağını belirtti. Bu ziyaretler, 2024 başkanlık seçimlerine giden süreçte sınır güvenliği üzerinden oy toplama yarışının kızışacağı şeklinde yorumlandı.

27.02.2024 01:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump'ın, aynı gün Meksika sınırında bulunan Texas eyaletine ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında, gazetecilere açıklamada bulundu.

Jean-Pierre, Biden'ın Sınır Devriyesi yetkilileri, kolluk kuvvetleri ve yerel liderlerle görüşmek üzere Texas'ın Brownsville kentini perşembe günü ziyaret edeceği ve Cumhuriyetçilere sınır güvenliği konusunda anlaşmaya varmaları yönünde baskı yapacağı bilgisini paylaştı.

"Samimiyetsiz girişim"

Cumhuriyetçi kampanya ekibince yapılan açıklamada da Biden'ın ziyaretinin, daha önceden duyurulan Trump'ın ziyaretiyle aynı güne denk getirilmesinin "samimiyetsiz girişim" olduğu belirtildi.

Biden ve Trump'ın, Texas'ta aynı güne denk gelen ziyaretlerinin, 2024 başkanlık seçimlerine giden süreçte, "Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında sınır güvenliği üzerinden oy toplama yarışının kızışacağı" şeklinde yorumlandı.

"Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatacağız"

Biden'ın gezi planının açıklanmasının ardından Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da, düzensiz göçmenlerin ABD'de karıştığı bazı suçlara işaret ederek, "Başkanınız olduğumda, derhal sınırı kapatıp istilayı durduracağız ve ilk günden, yasa dışı göçmen suçlulara yönelik Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatacağız." paylaşımında bulundu.

Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Trump'ın kampanya ekibi, önceden eski Başkan'ın 29 Şubat Perşembe günü Meksika'dan en yoğun düzensiz göçmen girişinin yaşandığı Eagle Pass kentine ziyarette bulunacağı bilgisini paylaşmıştı.

Sınır güvenliği tartışması devam ediyor

ABD Kongresinde, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki sınır güvenliği konusu özellikle bütçe tasarılarında sürecin tıkanmasına neden oluyor.

2024 mali yılı bütçesi, yeterince sınır güvenliğine para ayrılmadığı gerekçesiyle Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler tarafından reddediliyor ve ülke bu yüzden, 1 Ekim 2023'ten bu yana geçici bütçelerle idare ediliyor.

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyeleri, Ukrayna ve İsrail'e yapılacak yardımları da kapsayan yaklaşık 95 milyar dolarlık dış yardım paketini benzer gerekçelerle onaylamamak için diretiyor.

Ülkede yapılan bazı anketlerde, Amerikalı seçmenin yasa dışı göçü "ciddi sorun" olarak gördüğü, güvenlik ve ekonomi gibi konularda Trump'a Biden'dan daha çok güvendiği kaydediliyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırında Texas'a ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Survivor'da Sema ve Pınar arasındaki kavganın nedeni ortaya çıktı
    01:03 Survivor'da Sema ve Pınar arasındaki kavganın nedeni ortaya çıktı

    Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.

  • Sergen Yalçın'dan hakem eleştirisi: Türk futbolu adına yazık
    26 Şub Sergen Yalçın'dan hakem eleştirisi: Türk futbolu adına yazık

    Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi.

  • Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası zehir zemberek paylaşım
    26 Şub Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası zehir zemberek paylaşım

    Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.

  • AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını paylaştı
    26 Şub AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını paylaştı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.

  • Binali Yıldırım'la protokol krizi mi yaşadılar? Murat Kurum, açılış törenindeki görüntülere açıklık getirdi
    26 Şub Binali Yıldırım'la protokol krizi mi yaşadılar? Murat Kurum, açılış törenindeki görüntülere açıklık getirdi

    AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.

  • Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi
    26 Şub Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi

    Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

  • Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken ekonomiyi eleştirdi
    26 Şub Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken ekonomiyi eleştirdi

    CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.

  • Hakkari-Van karayolunda minibüsün üzerine çığ düştü: 1 ölü, 12 yaralı
    26 Şub Hakkari-Van karayolunda minibüsün üzerine çığ düştü: 1 ölü, 12 yaralı

    Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

  • İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Beni tehdit etmeye kalkma'' çıkışı
    26 Şub İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Beni tehdit etmeye kalkma" çıkışı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 02:29:34. #1.12#
SON DAKİKA: Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırında Texas'a ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement