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Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus projesi kapsamında Prag'a gidiyor - Son Dakika
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Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus projesi kapsamında Prag'a gidiyor

Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında, 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da eğitim ve kültür faaliyetlerine katılacak. Okul Müdürü Nermin Kunt, gazetecilere, okullarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hazırlanan hibe proje desteğine hak kazandığını söyledi.

Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus projesi kapsamında Prag\'a gidiyor
12.01.2024 - 15:26,  Güncelleme: 15:28
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Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında, 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da eğitim ve kültür faaliyetlerine katılacak.

Okul Müdürü Nermin Kunt, gazetecilere, okullarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hazırlanan hibe proje desteğine hak kazandığını söyledi.

Kunt, "Erasmus Plus Okul Eğitimi Akredite Programı" kısa dönem öğrenci ve eğitim personeli hareketliliği kapsamında kendisiyle İngilizce öğretmeni Firdevs Dokuyucu, öğrenciler Mirac Naz Sadıklı, Cemil Enes Sarıtaş, Busenur Avuç ve Elif Berber'le Prag'a gideceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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