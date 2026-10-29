Biga\'da Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi mezunları yaklaşık 27 yıl sonra buluştu

Biga'da Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi mezunları yaklaşık 27 yıl sonra buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi'nden yaklaşık 27 yıl önce mezun olan dönem arkadaşları okullarında öğretmenleriyle bir araya geldi. Mezunlar okul sıralarında ve bahçede hatıralarını tazeledi, eğitime emek veren öğretmenlerine çiçek takdim etti.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi'nden yaklaşık 27 yıl önce mezun olan dönem arkadaşları okullarında buluştu.
Liseden mezun olan eski öğrenciler, aradan geçen yılların ardından öğretmenleriyle birlikte mezun oldukları okulda bir araya gelerek geçmiş günleri andı.
Okul sıralarında ve bahçede hatıralarını tazeleyen mezunlar, eğitime emek veren öğretmenlerine çiçek takdim etti.
Buluşma, okul bahçesinde ve sınıflarda fotoğraflar çekilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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