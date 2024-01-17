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Biga'da Kırsal Kalkınma Yatırımları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Biga'da Kırsal Kalkınma Yatırımları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Ziraat Odası Başkanı, kooperatif başkanları ve üreticiler katıldı. Toplantıda kırsal kalkınma yatırım destekleri hakkında bilgi verildi ve Biga'nın en fazla proje uygulayan ilçe olduğu belirtildi.

Biga\'da Kırsal Kalkınma Yatırımları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
17.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:40
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nazlım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, kooperatif başkanları ve üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nazlım, toplantıda yaptığı konuşmada, kırsal kalkınma yatırım destekleri hakkında bilgi verdi.

Çanakkale'de yaklaşık 130-140 milyon lira değerinde proje gerçekleştirdiklerini aktaran Nazlım, Biga'nın 658 proje ile en fazla proje uygulayan ilçe olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Çanakkale, Biga, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Biga'da Kırsal Kalkınma Yatırımları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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