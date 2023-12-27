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Biga'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Biga'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında, 2023 ve 2024 yılı yatırımları değerlendirildi. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, toplantıda yaptığı konuşmada, 2024 yılının bütçesini belirlemek ve birliğin hizmetlerini planlamak için bir araya geldiklerini söyledi. Dolu, 2024 yılında önceliklerinin içme suyu, şebeke hattı ve sondaj olduğunu belirtti.

Biga\'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı
27.12.2023 - 14:27,
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında 2023 ve 2024 yılı yatırımları değerlendirildi.

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, temel gündemlerinin 2024 yılının bütçesini belirlemek, birliğin hizmet anlamında sunduğu çöp, su ve diğer hizmet giderleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak ve uygulayacakları ücretlerle ilgili tarifeleri belirlemek olduğunu söyledi.

Türkiye için 2023'ün zor bir yıl olduğunu, asrın felaketi olan büyük bir depremin yaşandığını ifade eden Dolu, şöyle konuştu:

"Genel olarak değerlendirdiğimizde 2023 yılında iyi işler çıkarıldığını düşünüyorum, özellikle köyler bazında. Amacımız burada her köye mümkün olduğunca dokunmaya çalışmaktır. Her köye az ya da çok altyapısından, üstyapısından, parke taşından, asfaltından bir şekilde dokunduğumuzu düşünüyorum. 2024 ödeneklerinin yakın zamanda belli olacağını düşünüyorum.

2024 yılında yine kaldığımız yerden hizmetlere devam edeceğiz. Önceliğimiz 2023 yılında olduğu gibi içme suyu ağırlıklı olacak. Çünkü köylerimizden bu yıl yağışların azlığı nedeniyle içme suyu anlamında çok talep geldi. Dolayısıyla 2024 yılında önceliğimiz içme suyu, şebeke hattı ve sondaj. Bu yıl 2023 bütçesini aştık. Tahminimizin 15 milyon üzerine çıktık. 2024 yılının tahmini bütçesi 73 milyon liradır."

Kaynak: AA
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