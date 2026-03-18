Biga\'da Muhtarlarla İftar Buluşması

18.03.2026 09:31
Biga Kaymakamlığı, muhtarlarla düzenlenen iftarda bir araya geldi. Kaymakam, muhtarların önemine vurgu yaptı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde köy ve mahalle muhtarları, Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftarda buluştu.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftara, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, İlçe Müftüsü Kemal Karadeniz, AK Parti Biga İlçe Başkan Vekili Bülent Korkmaz, CHP Biga İlçe Başkanı Cemal Mantar, MHP Biga İlçe Başkanı Hasan Karabiber, İYİ Parti Biga İlçe Başkanı İlhan Öztürk, Biga Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Ferah, il genel meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ve basın mensupları katıldı.

İlçe Müftüsü Karadeniz'in duasının ardından başlayan programda Kaymakam Kayabaşı, muhtarlarla yakından ilgilendi.

Biga Kaymakamı Kayabaşı, yaptığı konuşmada, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Devletimizin kırsaldaki ya da en küçük yapı taşındaki temsilcisi olan siz kıymetli muhtarlarımızla beraber olmak bir gurur vesilesi. Öyle ki muhtarlarımız, temsil ettiği değerler vasıtasıyla devletimizin bulundukları mahalde eli, dili, kolu, el cümle devletin kendisi vazifesini görmektedir. Aynı zamanda aziz milletimizle devletimiz arasında bir köprü vazifesi görmesi hasebiyle de devlet sistemimizin adeta en önemli birimlerinden biridir."

Kayabaşı, kırsalda yürüttükleri hizmetlerden ve muhtarlarla geliştirdikleri diyalogdan dolayı İlçe Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personeline de teşekkür etti.

Biga Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ağaköy Muhtarı Ayhan Ferah da birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Ramazan ayında, böylesine anlamlı bir iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

