Biga'da Otobüs Devrildi: Çok Sayıda Yaralı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde otobüs devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Biga ilçesinin Yıldıran mevkiinde meydana geldi. Şoförünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
