Biga'da sağanakta çöken yol 18.30'da tekrar açıldı; Gelibolu'da tekneler karaya vurdu - Son Dakika
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Biga'da sağanakta çöken yol 18.30'da tekrar açıldı; Gelibolu'da tekneler karaya vurdu

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Biga\'da sağanakta çöken yol 18.30\'da tekrar açıldı; Gelibolu\'da tekneler karaya vurdu
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak nedeniyle Gümüşçay beldesindeki köprü girişinde yol saat 17.00 sıralarında çöktü. Gümüşçay Belediyesi ekiplerince trafiğe kapatılan yol saat 18.30 sıralarında yeniden açıldı; Gelibolu'da fırtına nedeniyle çok sayıda tekne karaya vurdu.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle köprü girişindeki yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından kentte sağanak yağış gün boyu etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Biga ilçesi Gümüşçay beldesinde bulunan Demirci Dere Köprüsü'nün girişindeki yolda, saat 17.00 sıralarında çökme meydana geldi. Gümüşçay Belediyesi ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alınarak, yol trafiğe kapatıldı. Bölgede belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yol saat 18.30 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.

ÇOK SAYIDA TEKNE KARAYA VURDU

Öte yandan sağanak yağışın yanında etkili olan fırtına nedeniyle Gelibolu ilçesinde çok sayıda tekne karaya vurdu. Bazı tekneler de su alarak zarar gördü.

Kaynak: DHA
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