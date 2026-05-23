Biga'da Trafik Kazası: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada E.K. (69) ve N.Y.'nin (73) ardından E.Y. de (76) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
