Biga'dan Hastaneye El Emeği Bebek Kıyafetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Biga'dan Hastaneye El Emeği Bebek Kıyafetleri

Biga\'dan Hastaneye El Emeği Bebek Kıyafetleri
20.05.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biga Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerin diktiği bebek kıyafetlerini Biga Devlet Hastanesi'ne teslim etti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri ve usta öğreticileri tarafından dikilen bebek kıyafetleri, Biga Devlet Hastanesine teslim edildi.

Biga Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kursiyerlerin ve usta öğreticilerin özenle diktiği kıyafetler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hastane yetkililerine verildi.

Biga Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Ali Dur, üretmenin yanı sıra toplumsal fayda sağlamanın kurumun temel vizyonlarından biri olduğunu söyledi.

Dur, kurslarda sadece mesleki eğitim vermekle kalmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda toplumsal duyarlılığı ve yardımlaşma bilincini de pekiştiriyoruz. Kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru ile hazırladığı bu kıyafetlerin, hastanemizde doğan minik yavrularımızı saracak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Projede emeği geçen tüm usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize ve iş birlikleri için Biga Devlet Hastanesi yönetimine teşekkür ederiz."

Biga Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Kadir Beyaz ile Sağlık Hizmetleri Müdürü Deniz Özcan da ziyaretten ve anlamlı bağıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biga'dan Hastaneye El Emeği Bebek Kıyafetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:14:15. #7.13#
SON DAKİKA: Biga'dan Hastaneye El Emeği Bebek Kıyafetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.