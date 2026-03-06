Biga Kaymakamı Kayabaşı şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Biga Kaymakamı Kayabaşı şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Biga Kaymakamı Kayabaşı şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
06.03.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biga Kaymakam Ercan Kayabaşı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Biga Kaymakam Ercan Kayabaşı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

İftar programında konuklarıyla yakından ilgilenen Kayabaşı, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin devletin en kıymetli hazinesi olduğunu söyledi.

Ramazan ayının maneviyatını kahramanlarla paylaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Siz kıymetli şehit ailelerimiz ve saygıdeğer gazilerimiz devletimiz için en özel, en güzel hazinesiniz. Sizlerin kahramanlıkları, vatanseverlikleri, vatanımızın adeta temel savunma mekanizması, temel sigortası olmuştur. Kıymetli şehitlerimizin, gazilerimizin aileleri bizler için en büyük emanettir. Onların olası en küçük talepleri, bizim çözmemiz gereken en baştaki meselelerimizdir. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve ailelerinin taleplerini yerine getirmek adeta devletimizin boynunun borcudur. Bugün de bu özel günde sizlerle birlikte olmanın şerefini yaşıyoruz."

Biga İlçe Müftüsü Kemal Karadeniz'in yaptığı duanın ardından sona eren programa, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erman Tecir, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Tulnay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biga Kaymakamı Kayabaşı şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika

Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Maça çıkmak isteyen Tedesco’ya doktordan iki kelimelik yanıt Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi 12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

10:34
Eller tetikte Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
10:23
Tepki yağıyor Trump İran’ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
10:14
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran’dan sonra Türkiye...
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 10:53:20. #7.12#
SON DAKİKA: Biga Kaymakamı Kayabaşı şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.