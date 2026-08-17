Hindistan\'da tapınakta izdiham: 7 ölü

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir tapınakta çıkan izdihamda en az 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

TAPINAKTA YOĞUNLUK PANİĞE YOL AÇTI

Kıdemli polis yetkilisi Shivam Kumar'ın yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre olay, pazartesi günü eyaletin başkenti Patna'nın yaklaşık 125 kilometre güneydoğusundaki Lakhisarai bölgesinde bulunan Ashok Dham Tapınağı'nda meydana geldi.

İlk bilgilere göre, bir elektrik telinin kopmasının ardından kalabalıkta panik yaşandı. Panikle birlikte izdiham meydana geldi. Olayın kesin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yerel hükümet yetkilileri ve polis ekiplerinin, kurtarma çalışmalarını yürütmek ve olay yerindeki kalabalığı kontrol altına almak üzere hızla bölgeye ulaştığı belirtildi.

Yetkililer, olay sırasında tapınakta ibadet etmek amacıyla çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi.