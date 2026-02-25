Bilal Erdoğan: Gençler Türkiye Yüzyılı için çalışmalı - Son Dakika
Bilal Erdoğan: Gençler Türkiye Yüzyılı için çalışmalı

Bilal Erdoğan: Gençler Türkiye Yüzyılı için çalışmalı
25.02.2026 01:11
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız bize bir yol açtı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız bize bir yol açtı. Cumhurbaşkanımız bu milleti yeniden özgüvene kavuşturdu. Bu millet, dünya çapında iş yapabileceğine inanmaya başladı. Dolayısıyla bütün gençliğin, Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çok çalışması gerekiyor." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilal Erdoğan, İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte İl Başkanlığı önünde kurulan ramazan ayına özel etkinlik alanını ziyaret etti.

Erdoğan, her akşam söyleşiler, kültür-sanat etkinlikleri ve çeşitli buluşmaların gerçekleştirildiği etkinlik alanında vatandaşlara hitap etti.

Katılımcıların ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif bu sene çok daha farklı, çok daha keyifli geldi. Çocuklarımız, ramazanı şenlendirdi bu sene. Her sene 'Keşke çocuklara ramazanı daha keyifli yaşatabilsek, daha güzel anlatabilsek.' diyorduk çünkü ramazan ayı bizim için yılın en şerefli, en kıymetli ayı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ramazanın insanın kendisini muhasebe ettiği bir dönem olduğunu belirterek, inancın daha iyi bir insan ve daha adil bir dünya inşa etmenin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Dünyada yaşanan zulümlere ve adaletsizliklere dikkati çeken Erdoğan, "Müslümanlar sadece kendileri için değil tüm insanlık için sorumluluk taşıyor. Biz bu hayatı sadece kendimiz için yaşamayı düstur edinen insanlar olmadık, Allah'ın izniyle olmayacağız." dedi.

"Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye için değil, bütün dünya için örnek bir lider"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin sadece Türkiye için değil, tüm dünya için örnek teşkil ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bize bir yol açtı. Cumhurbaşkanımız bu milleti yeniden özgüvene kavuşturdu. Bu millet, dünya çapında iş yapabileceğine inanmaya başladı. Dolayısıyla bütün gençliğin, Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırması için çok çalışması gerekiyor. 'Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz.' yetmez. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorsak Cumhurbaşkanımızın hikayesini iyi bileceğiz. Cumhurbaşkanımızın hikayesini etrafımıza anlatacağız. Bakın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye için değil, bütün dünya için örnek bir lider. Onun hayat hikayesini, başarıya nasıl ulaştığını ve çok çalıştığını bizim de çok iyi öğrenip, örnek alan bir neslin yetişmesine ön ayak olmamız lazım."

Program sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatına ramazan etkinlikleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Bilal Erdoğan, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan: Gençler Türkiye Yüzyılı için çalışmalı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bilal Erdoğan: Gençler Türkiye Yüzyılı için çalışmalı - Son Dakika
