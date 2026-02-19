Bilal Erdoğan, Bangladeş'te Mülteci Yardım Ziyareti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ???????Necmeddin Bilal Erdoğan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Cox's Bazar bölgesinde Bangladeş Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonunu (RRRC) ziyaret etti.

Bilal Erdoğan, TİKA Başkanı Eren ve eski futbolcu Mesut Özil, Cox's Bazar??????? bölgesindeki RRRC'ye ziyarette bulundu.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Bangladeş'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini aktardı.

Sekiz yıl önce Emine Erdoğan ile Cox's Bazar'ı ziyaret ettiklerini hatırlatan Erdoğan, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı zor durumu anlattı.

Bilal Erdoğan, ziyaretleriyle dünyanın ilgisini bölgeye çekmeyi umduklarını belirterek bu ziyaret kapsamında Arakanlı Müslümanların eğitim alanındaki eksikliklerine dikkati çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türk kurumlarının Arakanlı Müslümanlara yönelik yardımlarını hatırlatan Bilal Erdoğan, Müslüman dünyasının ramazan ayını kutladı.